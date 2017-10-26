«Самый простой вариант – построить треугольник»: как правильно красить брови и делать их татуаж

Кто-то из мужчин заметил, что о темпераменте женщины можно судить по форме её бровей. Так что прямо сейчас будем учиться строить правильные брови.

Для этой цели нам понадобится: карандаш нужного цвета, светлый карандаш или консилер, кисточка с расчёской и моделирующая тушь для бровей.

Екатерина Тальковская, стилист:

Итак, мы начинаем строить бровь. Мы можем использовать самый простой вариант. Мы можем построить треугольник от кончика носа до угла бровей, также от кончика носа до начала глазика.

Так у Вас будет первая точка.

Вторая точка – самая верхняя точка брови, третья – её начало.

Екатерина Тальковская, стилист:

После того как мы проставили точки, мы уже визуально видим, как дальше будет выглядеть наша бровь. Нам нужно обязательно подобрать цвет. В данном случае у нас светлая модель, зелёные глаза. И мне бы не хотелось её затемнять и делать искусственной. Мне бы хотелось выразить и подчеркнуть её красоту, её нежность и создать более лёгкий оттенок, поэтому я беру самый практически нейтральный.

Прежде, чем приступить, нам нужно расчесать бровь щёточкой.



Затем берём карандаш и заполняем пустоты брови легкими штришками, чтобы она не казалась утяжелённой.

Екатерина Тальковская, стилист:

Начинайте, желательно, с верхнего угла, и идите по верхней линии, так Вы не сможете опустить глаз вниз. Если Вы начнете с нижней, у Вас есть риск, что Вы сползете слишком низко. И наши глазки станут вялыми

Желательно, делать это сразу с двух сторон, чтобы сохранить симметричность взгляда и не уйти в сторону.

Екатерина Тальковская, стилист:

Когда у нас бровь нарисована, нам нужно использовать в конце светлый карандаш или консилер. Это почистит линию, уберет излишки штрихов и сделает её более выразительной. Чем бы мы не создавали нашу бровь: карандашом, тенями, тушью, завершающим этапом будет моделирующая специальная тушь. Это даст чистоту, пышность нашим бровям и уберёт излишки теней либо пудры, которая могла остаться во время создания макияжа.

Макияж получился лёгким и естественным, чего и добивался мастер.





Однако, такой подход требует времени. Если у Вас его нет, и Вы предпочитаете сразу после пробуждения быть во всеоружии, индустрия красоты предлагает воспользоваться последними разработками в сфере перманентного макияжа.

Евгений Капустин, мастер по перманентному макияжу:

После того, как вырисовывается необходимая форма, с учётом всех подъёмов, точек, подбирается правильный цвет. Он выбирается с учётом типа кожи и цвета волосков.

За редким исключением, цвет бровей может отличаться от цвета волос.

Если это – волосковая техника, то она подбирается максимально точно под цвет брови, если растушёвка, то она подбирается под общий образ



Преимуществ у перманентного макияжа много: к примеру, он помогает исправить потускневший татуаж, а также решить проблемы, связанные с ростом бровей.

Евгений Капустин, мастер по перманентному макияжу:

У некоторых людей брови растут симметрично, у некоторых они опускаются ниже уровня, у некоторых рост волос идет неестественным образом. Всё это нужно учитывать, и выстраивать бровь так, чтобы она подчёркивала лицо и взгляд, а не вызывала на себя слишком много внимания.

Чтобы бровь не была единственной на лице.