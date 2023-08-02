Учитывается оригинальность. Минчанам предлагают поучаствовать в конкурсе по озеленению столицы

К сотворению цветочной сказки прикладывают руки не только сотрудники «Зеленстроя», но и обычные граждане, желающие украсить пространство вокруг. Для таких умельцев проводятся конкурсы, на которых они могут проявить себя.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

По каким критериям будут выставляться оценки? В первую очередь учитываются оригинальность и тематическое оформление палисадника или балкона, а также разнообразие видов и сортов растений, их ухоженность. Дополнительными баллами будут награждены те, у кого есть подсветка балкона, малые архитектурные формы и другие декоративные элементы. Районный смотр-конкурс стал уже традиционным и проводится ежегодно. А его результаты будут известны в конце этого месяца. Заявки принимаются до 5 августа, у вас еще есть шанс отправить на почту фотографии своих творений.

Андрей Новик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Представляем организацию жилищно-коммунального хозяйства, работаем в этих организациях. Наша цель – предоставлять жилищно-коммунальные услуги, дарить тепло и уют гражданам, поэтому мы и стараемся привлечь людей к участию в управлении своим жилищным фондом. И такие мероприятия, как конкурс, стимулируют людей на дальнейшее участие, сохранность. Стимулируем, награждаем.

Чтобы инициативные горожане не получили штраф, мы узнали все детали. Андрей Новик:

Самостоятельное благоустройство, допустим, оборудование клумбы на дворовой территории формально может рассматриваться как административное правонарушение. Однако все мы понимаем, что такие мероприятия делаются людьми по своей инициативе, за свои средства, вкладывается свой труд, делается для людей, доставляет красоту и радость. Поэтому, естественно, никаких санкций со стороны государственных органов вводиться не будет. Важно помнить, что лучше сначала обратиться в администрацию, а после приступать к облагораживанию. К слову, оформление городских клумб тоже радует глаз.