Прямой эфир

В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ

02 августа 2023 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Считаные часы до начала стартов, а в субботу, 5 августа, торжественное открытие. Гостеприимная Беларусь встречает команды участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ-1

Главная воздушная гавань Минска принимает самолеты, на борту которых представители национальных сборных, заявивших об участии. 2 августа ожидается прилет представителей Азербайджана, Казахстана Кыргызстана и России. Ранним утром приземлились команды Узбекистана и Туркменистана.

В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ-4

На протяжении 10-ти дней Беларусь будет жить спортом. В 20-ти видах за награды поборются свыше 2 тысяч спортсменов более чем из двух десятков стран.  Будут задействованы площадки в 11-ти городах – столице, областных центрах и ряде крупных городов, среди которых Солигорск, Жлобин, Орша и Молодечно. Все они готовы к стартам, которые пройдут под девизом «Сильный характер – яркая игра!»

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в самых сложных условиях десантники всегда успешно выполняли трудно решаемые задачи
02 августа 2023 08:36

Лукашенко: в самых сложных условиях десантники всегда успешно выполняли трудно решаемые задачи

Более 85% площадей озимого рапса убрали в Беларуси. Рекордсмен – Гродненская область
02 августа 2023 08:27

Более 85% площадей озимого рапса убрали в Беларуси. Рекордсмен – Гродненская область

К акции «В школу с добрым сердцем» присоединяется всё больше белорусов. Кому окажут помощь к учебному году?
02 августа 2023 07:58

К акции «В школу с добрым сердцем» присоединяется всё больше белорусов. Кому окажут помощь к учебному году?