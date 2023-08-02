В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Считаные часы до начала стартов, а в субботу, 5 августа, торжественное открытие. Гостеприимная Беларусь встречает команды участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении 10-ти дней Беларусь будет жить спортом. В 20-ти видах за награды поборются свыше 2 тысяч спортсменов более чем из двух десятков стран. Будут задействованы площадки в 11-ти городах – столице, областных центрах и ряде крупных городов, среди которых Солигорск, Жлобин, Орша и Молодечно. Все они готовы к стартам, которые пройдут под девизом «Сильный характер – яркая игра!»