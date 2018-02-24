Учиться всегда и везде: претендентка на титул «Женщина года» Ольга Мацикова поделилась формулой успешной жизни

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета женщина, у которой часто интересуются формулой успешной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета женщина, у которой часто интересуются формулой успешной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она успевает хорошо выглядеть, строить карьеру, быть счастливой женой и заботливой мамой. Ольга Мацикова из Могилева – одна из претенденток на титул «Женщина года». Проректор университета продовольствия, она не только знает все секреты кухни, но и может поделиться рецептом семейного счастья.
Рабочий день Ольги Мациковой расписан от и до. Лекции, семинары, совещания. Сейчас вот встреча со студентами по вопросам летней стажировки в Испании. Для будущих специалистов общественного питания – полезный опыт, который пригодится в будущем.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Среди выпускников Ольга Мациковой многие руководители крупных объектов общепита Беларуси и даже зарубежья. Из этих стен выходят сильные специалисты. Федор Валько еще только заканчивает вуз, сейчас сдает госэкзамены, но уже работает поваром в известном столичном ресторане.
Федор Валько, студент Могилевского государственного университета продовольствия:
Благодаря Ольге Владимировне многие ученики имеют мотивацию учиться, работать. Есть всякие конкурсы, где можно себя проявить и уехать на стажировку в Европу.
В этом вузе Ольга Мацикова вот уже четверть века. Сначала была студенткой, после аспиранткой. Прошла путь от лаборанта до проректора по воспитательной работе. Главный принцип – образование через всю жизнь, учиться всегда и везде.
Ольга Мацикова, проректор Могилевского государственного университета продовольствия:
Важно постоянно следить за инновациями, изучать новые технологии. И когда мы видим, что наш студент достиг определенных высот, стал руководителем, уважаемым в коллективе, мы можем гордиться.
Инженер-технолог по образованию и автор четырех научных работ она знает все о приготовлении пищи. Утверждает – вред жареного мяса или дрожжевого хлеба – не более чем кулинарные мифы.
Дома готовит только вкусные и полезные блюда. Куриное филе, томаты, баклажан, лаваш и майонез из оливкового масла и горчицы. С помощью младшего сына Максима за какие-то полчаса получается аппетитное буррито из мексиканской кухни.
Максим Мациков:
Ты сделал блюдо и ты радуешься, что ты его сам сделал, сам приготовил. Еще, я очень это люблю, блюда можно украшать.
Ольга Мацикова:
Для женщины, конечно, важна семья, чтобы дети могли гордиться мамой. И только на собственном примере можно их воспитать.
Ольг Мацикова – одна из номинантов конкурса «Женщина года». Среди ее конкуренток – представительницы самых разных профессий. От директоров предприятий до ученых, врачей и тружениц села. Имена самых талантливых и успешных леди нашей страны мы узнаем уже в марте.