Учиться всегда и везде: претендентка на титул «Женщина года» Ольга Мацикова поделилась формулой успешной жизни

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета женщина, у которой часто интересуются формулой успешной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она успевает хорошо выглядеть, строить карьеру, быть счастливой женой и заботливой мамой. Ольга Мацикова из Могилева – одна из претенденток на титул «Женщина года». Проректор университета продовольствия, она не только знает все секреты кухни, но и может поделиться рецептом семейного счастья.

Рабочий день Ольги Мациковой расписан от и до. Лекции, семинары, совещания. Сейчас вот встреча со студентами по вопросам летней стажировки в Испании. Для будущих специалистов общественного питания – полезный опыт, который пригодится в будущем.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Среди выпускников Ольга Мациковой многие руководители крупных объектов общепита Беларуси и даже зарубежья. Из этих стен выходят сильные специалисты. Федор Валько еще только заканчивает вуз, сейчас сдает госэкзамены, но уже работает поваром в известном столичном ресторане.

Федор Валько, студент Могилевского государственного университета продовольствия:

Благодаря Ольге Владимировне многие ученики имеют мотивацию учиться, работать. Есть всякие конкурсы, где можно себя проявить и уехать на стажировку в Европу.

В этом вузе Ольга Мацикова вот уже четверть века. Сначала была студенткой, после аспиранткой. Прошла путь от лаборанта до проректора по воспитательной работе. Главный принцип – образование через всю жизнь, учиться всегда и везде.

Ольга Мацикова, проректор Могилевского государственного университета продовольствия:

Важно постоянно следить за инновациями, изучать новые технологии. И когда мы видим, что наш студент достиг определенных высот, стал руководителем, уважаемым в коллективе, мы можем гордиться.

Инженер-технолог по образованию и автор четырех научных работ она знает все о приготовлении пищи. Утверждает – вред жареного мяса или дрожжевого хлеба – не более чем кулинарные мифы.

Дома готовит только вкусные и полезные блюда. Куриное филе, томаты, баклажан, лаваш и майонез из оливкового масла и горчицы. С помощью младшего сына Максима за какие-то полчаса получается аппетитное буррито из мексиканской кухни.

Максим Мациков:

Ты сделал блюдо и ты радуешься, что ты его сам сделал, сам приготовил. Еще, я очень это люблю, блюда можно украшать.

Ольга Мацикова:

Для женщины, конечно, важна семья, чтобы дети могли гордиться мамой. И только на собственном примере можно их воспитать.