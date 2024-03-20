Учительница из Гродно ведёт блог в TikTok. Развеивает миф о маленьких зарплатах и делится секретами работы

Секреты дисциплины на уроках и мифы об учительских буднях. Молодой специалист из гродненской гимназии № 6 ведет блог, в котором полезную информацию для себя находят даже опытные педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавний ролик о зарплате привлек в аккаунт Анастасии Лупинской несколько тысяч новых подписчиков. Видео стало одним из самых обсуждаемых. Почему молодой педагог решила затронуть горячую тему, расскажет Алена Жиборт.

У второклассников 6-й гродненской гимназии урок математики. Ребята учатся проверять сложение вычитанием. В этом им помогает классный руководитель Анастасия Витальевна – выпускница Волковысского педагогического колледжа. Молодой специалист работает в гимназии уже второй год. Признается, что очень любит свою профессию. И с помощью социальных сетей занимается ее популяризацией.

Алена Жиборт, корреспондент:

Сейчас Анастасия Витальевна заполняет классный журнал, но она утверждает, что учительские будни – это не только работа с документами и проверка тетрадей. Развеять мифы – главная цель блога Анастасии в TikTok. Там, кстати, уже более 115 тысяч подписчиков.

Анастасия Лупинская, учитель начальных классов гимназии № 6 имени Ф.Э. Дзержинского Гродно:

Развеять миф, что учитель ничего не может, что у него нет своей личной жизни. Показать, что это действительно очень хорошая профессия и можно действительно наслаждаться жизнью.

Среди подписчиков – ученики, их родители и, конечно, коллеги. В том числе руководство. Администрация, кстати, положительно отнеслась к такой активности своей сотрудницы в социальных сетях. Более того, с сентября Анастасия ведет еще и аккаунт гимназии. Там уже больше 3 тысяч подписчиков. И если в своем блоге учеников девушка не показывает, можно услышать максимум их голоса, то в аккаунте гимназии главные герои как раз дети.

Елена Флюрик, учитель начальных классов гимназии №6 имени Ф.Э. Дзержинского Гродно:

Чтобы эффективно совмещать профессию и блогерство, должно быть огромное желание и ресурс. Это должен быть высокомотивированный человек, обладающий корпоративной этикой.

Полезную информацию в блоге Анастасии находят для себя и опытные педагоги. Среди самых популярных роликов те, в которых молодой специалист рассказывает о приемах поддержания дисциплины в классе.

Сегодня в течение дня мы с вами проверим, какой ряд у нас самый-самый тихий.

А буквально несколько недель назад учительница разрушила стереотипы о низких зарплатах в сфере образования. Анастасия Лупинская:

Люди обычно думают, что учитель очень мало получает, и я хотела опять же развеять миф, что это не так, что я, будучи молодым специалистом, могу столько получить. С хорошей стороны. Я пыталась защитить профессию, что вот, можно столько получить, но главное – что-то делать, а не просто вести уроки и заполнять журнал.

У Анастасии кроме уроков и классного руководства также факультатив, стимулирующие занятия и объединение по интересам. Кроме этого, в январе у педагогов увеличилась надбавка за работу в отрасли.