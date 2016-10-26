Учитель из Молодечно занял 1 место на международном конкурсе «Юрмальская осень»-2016

Новости Беларуси. Преподаватель 10 молодечненской гимназии признан лучшим на международном конкурсе профессионального мастерства. Нынешняя «Юрмальской осень» стала незабываемой для Василия Малиновского. Эффектное знакомство, творческая работа, открытый урок для латвийскиx школьников – задания, с которыми успешно справился конкурсант.

Лучшие методики современной системы образования в Юрмале демонстрировали представители из 11 стран.

Кроме первого места в учителя из Молодечно на международном конкурсе приз зрительских симпатий. Для молодого преподавателя это лучшая благодарность за труд и мотивация для дальнейших достижений.

Василий Малиновский, учитель русского языка и литературы гимназии №10 Молодечно:

Современный учитель – это мобильный и творческий человек. Современные дети… думаю, читающие, но читающие свое. Я бы добавли больше современной литературы, потому что дети действительно читают дополнительно современную литературу: фантастику, фентези.

Не отстают от своих учителей в гонке творческих достижений и ученики.

Послание школьников Минщины стало лучшим на конкурсе союзного государства «Моя родина СНГ».

В своем видеообращении юные граждане Республики Беларусь пожелали мира своим ближайшим соседям. Тема дружбы стала ключевой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По итогам отборочного тура в финал вышли команды из Слуцка и Молодечно.

Инесса Веремей, учитель русского языка и литературы средней школы №9 Молодечно:

Вначале отправили презентацию: что получилось, то получилось. Оказалось – удачно. Нам дали дополнительное время чтобы мы сделали видеоролик. Но мы не такие большие мастера, сделали так, как получилось. Что самое удивительное, мне позвонили и сказали: оказывется, мы победители.

Константин Веремей, ученик средней школы №9 Молодечно:

Нам это интересно. Класс у нас творческий, мы стараемся участвовать в каждом конкурсе.

Катерина Пашкевич, ученица средней школы №9 Молодечно:

Я пожелала взаимопонимания, улыбок, позитива всегда, доверия. Пожелание – это же от каждого что-то свое, то, что человек хочет пожелать кому-то или посоветовать. Это от чистого сердца.