«Учить не меньше, чем детей». Имеет ли право школа «воспитывать» родителей?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

Наверное, у нас долгое время было понятие того, что родитель всегда прав. Сейчас, возможно, чтобы повысить престиж профессии педагога, нужно это пересмотреть несколько и самих педагогов ценить больше.

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:

Конечно, и от вас в том числе зависит, от средств массовой информации. Алена Сырова:

Ну и от вас как от руководителей на местах. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Некоторых родителей нужно учить не меньше, чем детей. Наталья Бушная:

Поэтому у нас и работают в каждом учреждении образования свои так называемые родительские университеты (родительские клубы), которые направлены на повышение психолого-педагогической культуры, компетенции родителей. Потому что, опять же повторяюсь, сейчас родители – это те, которые, как и вы, в 1990-е годы получали образование. Кирилл Казаков:

Да, и некоторыми категориями мыслим теми. Наталья Бушная:

Тогда и выбирали учителей. Да, тогда было время, когда действительно выбирали – хочу этого учителя. Проголосовали родители. Было такое, может быть, недлительный период. Сейчас нужно все это дело упорядочить. И как раз благодаря Кодексу упорядочивается.