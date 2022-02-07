«Учить не меньше, чем детей». Имеет ли право школа «воспитывать» родителей?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, у нас долгое время было понятие того, что родитель всегда прав. Сейчас, возможно, чтобы повысить престиж профессии педагога, нужно это пересмотреть несколько и самих педагогов ценить больше.
Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:
Конечно, и от вас в том числе зависит, от средств массовой информации.
Алена Сырова:
Ну и от вас как от руководителей на местах.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Некоторых родителей нужно учить не меньше, чем детей.
Наталья Бушная:
Поэтому у нас и работают в каждом учреждении образования свои так называемые родительские университеты (родительские клубы), которые направлены на повышение психолого-педагогической культуры, компетенции родителей. Потому что, опять же повторяюсь, сейчас родители – это те, которые, как и вы, в 1990-е годы получали образование.
Кирилл Казаков:
Да, и некоторыми категориями мыслим теми.
Наталья Бушная:
Тогда и выбирали учителей. Да, тогда было время, когда действительно выбирали – хочу этого учителя. Проголосовали родители. Было такое, может быть, недлительный период. Сейчас нужно все это дело упорядочить. И как раз благодаря Кодексу упорядочивается.
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К тому же мы усилили в новой редакции Кодекса требования к педагогам, педагогическим работникам. Кроме того, что он должен быть профессионал своего дела, он еще по моральным, нравственным качествам должен соответствовать. Поэтому мы ввели такую норму, что при приеме на работу в учреждения образования наниматель вправе потребовать информацию, справку из единого государственного банка данных о совершении преступлений, правонарушений. То есть сегодня работать педагогом в учреждении образования, имея некие проблемы с законом, конечно, недопустимо. Это связано с жизнью на практике. Это абсолютно единичные случаи.
Кирилл Казаков:
Да, в семье не без урода. В журналистике тоже бывают люди, которые нарушают закон.
Наталья Бушная:
Получается, что и в Конституции прописано, в статье о социальной ответственности. И здесь тоже Кодекс говорит об ответственности всех участников образовательных отношений: и учащихся, и педагогов, и родителей, и всех остальных, общества.
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