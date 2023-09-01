Порядка 500 студентов собрал молебен ко Дню знаний в Свято-Духовом кафедральном соборе

Новости Беларуси. Открыть сердца знаниям призвал школьников митрополит Вениамин. Патриарший Экзарх всея Беларуси 1 сентября возглавил молебен в честь Дня знаний в Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попросить благословения на весь учебный год пришли все, кто учит и учится: школьники, студенты, их родители, педагоги. Особенно многочисленной была делегация Белгосуниверситета. Услышать наставления пришли порядка 500 студентов. Обращаясь к присутствующим, Владыка напомнил, что учеба – это большой труд, который требует усердия и настойчивости. И пожелал всем мира и созидания.

Елизавета Чигирь, студентка БГУ:

Я поступила на факультет теологии при Белорусском государственном университете. Тема очень тесно связана с моей жизнью, потому что я с детства хожу в храм, моя семья православная. И действительно было очень интересно и полезно, я думаю, послушать молитвы и наставления Владыки.

Алина Веремейчик, заместитель декана по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам исторического факультета БГУ:

Приходим мы сюда, конечно, за Божьим благословением. Чтобы Бог помог нам в получении новых знаний, в контакте с нашими студентами. И для того, чтобы мы действительно как педагоги воспитали хороших студентов, которые станут профессионалами и будут формировать будущее нашей страны.