24 современных автомобиля пополнят парк службы скорой помощи Минской области

Новости Беларуси. Они будут укомплектованы по последнему слову техники – аппаратами искусственной вентилляции легких и ультразвукового исследования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К слову, учреждения здравоохранения региона технически обновляются постоянно.

Так, в 2016 году было закуплено 46 автомобилей скорой помощи, в том числе четыре реанимобиля. Поощряют в сфере и молодых специалистов. В 2017 году армию врачей Минщины пополнили почти 500 врачей. Их поддерживают и морально, и материально, решают проблемы с жильем. Так, все молодые доктора Логойска в этом году получили «служебные метры».