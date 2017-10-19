24 современных автомобиля пополнят парк службы скорой помощи Минской области
Новости Беларуси. Они будут укомплектованы по последнему слову техники – аппаратами искусственной вентилляции легких и ультразвукового исследования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К слову, учреждения здравоохранения региона технически обновляются постоянно.
Так, в 2016 году было закуплено 46 автомобилей скорой помощи, в том числе четыре реанимобиля. Поощряют в сфере и молодых специалистов. В 2017 году армию врачей Минщины пополнили почти 500 врачей. Их поддерживают и морально, и материально, решают проблемы с жильем. Так, все молодые доктора Логойска в этом году получили «служебные метры».
Видеофакт: как выглядела минская «скорая» в 50-ые годы
Антон Козловский, врач-интерн УЗ «Логойская ЦРБ»:
Попал я сюда в августе месяце, так как меня распределили за моей женой. Сразу же главврач предложил нам жилье, комнату в квартире. Мы согласились. Работается здесь прекрасно. Очень хороший коллектив, относятся с пониманием, объясняют, если нужно, спрашивают. Никто не отказывает в помощи.
Анна Калач, врач-офтальмолог УЗ «Логойская ЦРБ»:
Руководство предоставляет обучаться, отправляет на курсы молодых специалистов. Например, я в этом году планирую получить категорию, набраться практики, опыта работы.
Кроме «социального пакета», молодые врачи в провинции имеют возможность более быстрого профессионального роста.
С получением квалификации, как правило, проблем не возникает.