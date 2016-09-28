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Ученики Березинской гимназии победили на Республиканском конкурсе чтецов

28 сентября 2016 15:19
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Юные чтецы Минщины стали победителями республиканского конкурса, который прошел в рамках Дня белорусской письменности. Любовь к родному языку и поэзии учителя Березинскому гимназии воспитывают с детства. 

Местный кружок по выразительному чтению собирает любителей разных возрастов. 

Исполнение стихотворения с соответствующей интонацией, пониманием содержания и, главное, возможностью передать настроение автора. На это местным школьникам понадобился не один день репетиций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Конкурс

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