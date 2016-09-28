Ученики Березинской гимназии победили на Республиканском конкурсе чтецов

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Юные чтецы Минщины стали победителями республиканского конкурса, который прошел в рамках Дня белорусской письменности. Любовь к родному языку и поэзии учителя Березинскому гимназии воспитывают с детства.

Местный кружок по выразительному чтению собирает любителей разных возрастов.

Исполнение стихотворения с соответствующей интонацией, пониманием содержания и, главное, возможностью передать настроение автора. На это местным школьникам понадобился не один день репетиций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.