Ремонт за 3,5 миллиарда: Пережирская школа Пуховичского района преобразилась в год 150-летия

Новости Беларуси. «Обновление на пользу обучению». После капитального ремонта открылась Пережирская средняя школа на Пуховщине.

3,5 миллиарда неденоминированных рублей было выделено из областного и районного бюджета.

Работы провели хозяйственным способом. Изменилось почти все, от фасада трехэтажного здания до спортивного зала. Яркий вид приобрели коридоры, а классы после ремонта стали не только более светлыми, но и наполненными новой техникой. Изменения оценили и школьники, и их родители.

Сергей Гуцу, директор Пережирской средней школы имени Е. А. Гуриновича Пуховичского района:

16 сентября было родительское собрание, и родители сказали: «Мы в мае месяце ушли из одного здания, а 1 сентября пришли в совершенно другое: новые коридоры, новая школа». В стенах, когда сделан ремонт такой капитальный, им, конечно, более комфортно, приятно. Ну и нарушать дисциплину тоже не хочется.

Деревенская школа в этом году, кстати, отмечает 150-летний юбилей.

Образовательное учреждение с 2000 года носит имя знаменитого выпускника и министра иностранных дел БССР Анатолия Гуриновича.

Более 200 нынешних учеников школы также имеют шанс заявить о себе в будущем: большинство выпускников становится студентами.

После ремонта пыл у школьников только прибавилось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анна Гурская, ученица 10 класса Пережирской средней школы имени Е. А. Гуриновича Пуховичского района:

Очень приятно в такой школе учиться. Коридоры особенно понравились – такие яркие, необычные. Всё время здесь ребята «тусуются».

Светлана Гуцу, учитель берорусского языка и литературы Пережирской средней школы имени Е. А. Гуриновича Пуховичского района:

Настаўнікам у такіх умовах, з новым рамонтам працуецца з адухаўленнем. Мы з задавальненнем іздем у школу! Ды і дзеці таксама началі неяк сабе па-іншаму паводзіць, гэта іх дысцыплінуе. Наўогул, канешне ў нас натхненне. Пераўтварэнні, якія адбыліся ў школе, адразу відаць. Нават чалавек, які ўпершыню ў нашай школе… адразу відаць, што школа зусім новая.