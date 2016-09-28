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Аллеи многодетных семей и добрых людей появятся в Минске: нестандартные планы по озеленению города

28 сентября 2016 12:27
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Новости Беларуси. Аллеи любви, молодоженов, многодетных семей и добрых людей появятся в Минске. 1 октября в столице стартует традиционный месячник благоустройства.

Ландшафтные изменения ждут каждый район города. В целом, Минск станет зеленее на 10 тысяч деревьев и 3 тысячи кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Марина Малаева, исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики – начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:
Будут проводиться работы по завершению подготовки территорий и объектов к зимнему периоду. Конечно, с каждым годом участие населения у нас растёт.

В этом году мы запланировали очень много интересного в части посадки деревьев.

Конечно же, это будут проводиться посадки с учётом восстановления погибших деревьев, которые были повреждены во время урагана.

# общество # Озеленение

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