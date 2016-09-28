Китайские туристы смогут приезжать в Беларусь без виз групповыми турами

Новости Беларуси. Китайские туристы смогут приезжать в Беларусь без оформления виз в составе групп на все время тура. Соответствующее соглашение между странами подписано 28 сентября.

Также в настоящее время активно прорабатывается вопрос о возможности пятидневного безвизового въезда в Беларусь туристов из безопасных стран.

За последние два года наша страна значительно упростила процедуру въезда гражданам Турции, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, посещающих нашу страну в туристических целях.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Тот человек, который уже побывал в Республике Беларусь, уезжает отсюда другом нашей страны.

И эта тенденция настолько ярко выражена, и это идёт в статистике. Особенно в тех странах, где отменили визы, например, в Турции поток увеличился в 2 раза, Израиль – 1, 5 раза. Поэтому, вот это движение необходимо и дальше продолжать. Вот сейчас буквально соглашение по безвизовому въезду организованных групп Китай-Республика Беларусь на время тура. Это уже не на трое суток, не на пять суток