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Ученик минской школы № 126 придумал название для нового ФОК на улице Ангарской – «Мандарин»

03 апреля 2015 18:20
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Новости Беларуси. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ангарской получил название «Мандарин». Среди 300 предложенных вариантов организаторы выбрали креатив от ученика средней школы № 126 Максима Виноградова.

По мнению жюри, название полностью отражает цветовое решение в оформлении здания – фасад будет выкрашен в оранжевый цвет.

Сейчас строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идет полным ходом. Открытие запланировано на лето 2015 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Максим Виноградов, победитель конкурса:
Узнал о конкурсе на одном из сайтов и решил поучаствовать. Это было в начале года. Когда откроют его летом, я планирую посетить и, думаю, не раз.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района:
В ФОК будут включены бассейн на пять дорожек с термальной зоной, четыре вида бань, тренажерный зал, фитнес-зал.

# общество # Отдых # Дмитрий Гуриненко

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