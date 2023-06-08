Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск начинается в Лунинецком районе

Новости Беларуси. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск начинается сегодня, 8 июня, под руководством председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с планом в ближайшие три недели (по 29 июня) будет осуществлен прием военнообязанных и их обеспечение. Для этого задействуют местную базу развертывания. Затем военнообязанных подготовят к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями. Продолжится сбор восстановлением навыков командного состава и отработкой вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения, а завершится командно-штабным учением с силами территориальной обороны района.