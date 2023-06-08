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И языки учат, и танцуют. Как проводят досуг пожилые белорусы?

08 июня 2023 08:20
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Новости Беларуси. В Беларуси возрождают традицию проведения танцевальных вечеров для пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим летом будет действовать более сотни площадок. Традиционно главное место сбора – городские парки.

И языки учат, и танцуют. Как проводят досуг пожилые белорусы?-1

Наибольшую популярность эта инициатива снискала у гомельчан. И местные власти этому всячески способствуют, ведь создание условий для досуга пожилых предусматривает Национальная стратегия «Активное долголетие». Многое для ее реализации делают центры социального обслуживания населения. Во многих из них работают кружки и клубы самого разного профиля для увлеченных пенсионеров.

И языки учат, и танцуют. Как проводят досуг пожилые белорусы?-4

Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Это и обучение компьютерной грамотности, цифровой грамотности, то, что на сегодня является, скажем, немаловажным аспектом. Это обучение их пользованию различными мессенджерами, различными услугами. На сегодня мы с вами понимаем, что можно заказать продукты питания на дом. То есть гораздо облегчить себе жизнь. Очень востребовано в наших отделениях дневного пребывания обучение иностранным языкам.

И языки учат, и танцуют. Как проводят досуг пожилые белорусы?-7

В рамках реализации стратегии «Активное долголетие» пройдет масса различных мероприятий и акций. Одними из самых крупных станут второй общенациональный марафон по скандинавской ходьбе и слет «серебряных» волонтеров.

# Пенсионеры # общество # Фотофакт

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