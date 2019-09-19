Учебные бои были и днём, и ночью: итоги учений «Щит Союза-2019» подводят в Нижегородской области

Совместные маневры оборонных ведомств двух стран проходили на полигоне «Мулино». С поддержкой артиллерии и танков учебные бои были и днем, и ночью. Воинские соединения на практике отработали удержание оборонительных рубежей, отражение ударов средств воздушного нападения, высадку воздушного десанта, авиационную поддержку обороняющихся войск, стабилизацию обстановки. 19 сентября военные подведут итоги. В программе – смотр войск и награждение.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Учитывая, что и техника, и язык у нас один, проблем на сегодняшний день в этом не возникает. Я хочу сказать самые искренние слова благодарности всему личному составу, который участвует в учениях, за, первое, конечно, их обученность, умения, навыки, ну и, безусловно, высочайшие результаты, которые они показывают здесь.

Российским коллегам – за предоставление уникального полигона, на котором мы выполняем поставленные задачи днем и ночью также с высоким качеством.

Всего в маневрах приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 950 единиц боевой техники и порядка 70 самолетов и вертолетов двух стран. Напомним, учения «Щит Союза» проводятся каждые два года поочередно на территории обеих стран.