На борьбу с последствиями стихий вышли около 3 тыс. активистов БРСМ по всей Беларуси

Циклоны «Даниэлла» и «Эмма», которые принесли в нашу страну обильные снегопады, уже покинули Беларусь. Но их щедрые белоснежные дары все ещё дают о себе знать в виде огромных насыпей и сугробов. И если Минск, благодаря слаженной работе коммунальных служб, волонтеров общественных организаций, самих горожан и огромному количеству спецтехники справился с последствиями стихии в считанные дни, то на селе дела обстоят немного иначе.

В деревнях до сих пор некоторые жители нуждаются в помощи расчистки снега на дворовых территориях. Если справиться своими силами – нет возможности, можно обратиться к волонтерам БРСМ.

Обратиться в БРСМ могут, в первую очередь, одинокие и пожилые люди, инвалиды, ветераны ВОВ из частного сектора. Но если вы житель многоэтажной застройки, ваша заявка тоже не останется без внимания.