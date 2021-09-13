Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов

Новости Беларуси. ​Для учеников 8-х и 9-х классов разработали учебники по финансовой грамотности. Пособие раскрывает основные темы, связанные с личным бюджетом. Всего по заказу Национального банка Беларуси напечатано 6 000 экземпляров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уроки по финансовой грамотности в Минской области уже стали неотъемлемой частью факультативных занятий. Педагоги сами разрабатывают интересные игры, презентации и тесты, чтобы объяснить детям в простой форме сложные финансовые процессы. Вместе с учителями занятия проводят и сотрудники банков. Активно используются интернет-ресурсы. Впоследствии у ребят есть возможность поучаствовать и в олимпиаде по финансовой грамотности.

Тимофей Головчиц, ученик средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:

Я жду новых занятий, чтобы получать больше знаний. Занятия по финансовой грамотности необходимы, чтобы люди в дальнейшем именно распоряжались деньгами, а не деньги управляли ими.

Ирина Немальцева, директор средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:

Классные руководители проводят тоже такие занятия. И собираем группу учащихся, чтобы участвовать в олимпиаде, преимущественно со старших классов, это 9-е, 10-е, 11-е классы. Все желающие могут посещать такие дополнительные занятия.