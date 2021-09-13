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Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов

13 сентября 2021 14:27
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Новости Беларуси. ​Для учеников 8-х и 9-х классов разработали учебники по финансовой грамотности. Пособие раскрывает основные темы, связанные с личным бюджетом. Всего по заказу Национального банка Беларуси напечатано 6 000 экземпляров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов-1

Уроки по финансовой грамотности в Минской области уже стали неотъемлемой частью факультативных занятий. Педагоги сами разрабатывают интересные игры, презентации и тесты, чтобы объяснить детям в простой форме сложные финансовые процессы. Вместе с учителями занятия проводят и сотрудники банков. Активно используются интернет-ресурсы. Впоследствии у ребят есть возможность поучаствовать и в олимпиаде по финансовой грамотности.

Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов-4

Тимофей Головчиц, ученик средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:
Я жду новых занятий, чтобы получать больше знаний. Занятия по финансовой грамотности необходимы, чтобы люди в дальнейшем именно распоряжались деньгами, а не деньги управляли ими.

Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов-7

Ирина Немальцева, директор средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:
Классные руководители проводят тоже такие занятия. И собираем группу учащихся, чтобы участвовать в олимпиаде, преимущественно со старших классов, это 9-е, 10-е, 11-е классы. Все желающие могут посещать такие дополнительные занятия.

Учебники по финансовой грамотности разработали для учеников 8-9 классов-10

Традиционно в учреждениях проводится неделя финансовой грамотности, во время которой все учащиеся, независимо от возраста, могут показать свои знания, приняв участие в играх, квестах и викторинах.

# Школы в Беларуси # общество # Тимофей Головчиц # Ирина Немальцева # Фотофакт

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