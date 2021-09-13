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Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?

13 сентября 2021 14:14
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Новости Беларуси. Меню школьного питания в Минске с 2021 года будут обновлять каждую четверть. В рационе – перепелиные яйца, новые салаты и куриный шашлык. Учтут сезонность и вкусовые предпочтения детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-1

На школьном комбинате разработали ряд новых салатов. Например, «Рамонак» со свежим огурцом, яйцом и сахарной кукурузой. Из «Оливье» исключили лук, который не нравился детям. Для заправки и приготовления блюд будет использоваться рапсовое масло отечественного производства.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-4

В школах Минска внедряют и новый проект «Умный буфет». Купить еду дети могут по безналичному расчету через личный QR-код.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-7

Татьяна Яновская, директор гимназии № 25:
QR-код формируют родители в своем электронном кабинете. Это может быть мобильное приложение у ребенка, бейдж, маленький брелочек с QR-кодом, благодаря которому ребенок осуществляет оплату, выбирая тот или иной продукт.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-10

Татьяна Лабушева, начальник технологического отдела комбината школьного питания:
Решение обновлять меню по четвертям принято в связи с тем, что питание, чтобы оно нравилось детям, должно быть более разнообразным. Из блюд, которые включены в меню, филе птицы, запеченное под сырно-сметанной заливкой, это филе птицы вкусное, также для выбора рациона мы предлагаем филе птицы с ананасом, салат из сезонных овощей.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-13

Меню мне нравится, оно разнообразное, каждый день мы можем попробовать что-то новое.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-16

Разные блюда готовят, разная еда каждый день, все очень хорошо. Сразу видно, на высоком уровне.

Перепелиные яйца, новые салаты и шашлык. Как изменится меню школьного питания в Минске?-19

Ежедневно на всех пищеблоках учреждений общего среднего образования производят почти 300 тысяч рационов – это завтраки, обеды и полдники. А еще более 9 тонн кулинарной продукции, а также мучные и кондитерские изделия.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Яновская # Татьяна Лабушева # Фотофакт

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