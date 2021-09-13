Польские пограничники пытались тайно вытеснить беженцев на территорию Беларуси

И к ситуации на границе. Польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси. Случай был зафиксирован накануне на участке заставы «Тушемля» Гродненской погрангруппы, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовики спрятали людей в глубине леса, а сами отправились убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных нарядов. После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев на белорусскую территорию. Однако данная попытка была пресечена.