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Польские пограничники пытались тайно вытеснить беженцев на территорию Беларуси

13 сентября 2021 14:11
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И к ситуации на границе. Польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси. Случай был зафиксирован накануне на участке заставы «Тушемля» Гродненской погрангруппы, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские пограничники пытались тайно вытеснить беженцев на территорию Беларуси-1

Силовики спрятали людей в глубине леса, а сами отправились убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных нарядов. После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев на белорусскую территорию. Однако данная попытка была пресечена.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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