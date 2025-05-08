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Общенациональная минута молчания пройдёт в Беларуси 9 мая

08 мая 2025 13:42
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Беларусь помнит! Помнит каждого! В День Победы ровно в полдень в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Беларуси будет объявлена общенациональная минута молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная минута молчания пройдёт в Беларуси 9 мая-2

В эфире ТВ и радио, на улицах, площадях и в других общественных местах будут раздаваться скорбным эхом удары метронома и мелодия реквиема. Во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки, и в некоторых местах приостановится движение. Остановимся на минуту, вспомним всех, кому обязаны жизнью!

# День Победы # Великая Отечественная война

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