Лукашенко рассказал, о чем «шушукаются» белорусы на кухнях

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, рассказал, о чем шушукаются белорусы на кухнях. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Он заявил, что необходимо сделать всё, чтобы на кухнях не шушукались, в какую страну Беларусь войдет завтра.

«Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас в спину будут толкать. А вы будете на кухне шушукать: в какой состав мы войдем завтра, в какую страну?» – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ни в какую страну входить не собирается, но всегда наша страна будет стоять рядом.

«Мы никуда не собираемся входить. Мы всегда будем стоять рядом», – прокомментировал глава республики.