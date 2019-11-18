Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней

Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это связано со строительством ветки съезда, которая соединит существующие тоннели с будущей третьей линией. По графику работы запланированы на март-апрель. Поезда на этом участке не будут курсировать около пяти дней.