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Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней

18 ноября 2019 15:29
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Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней-1

Это связано со строительством ветки съезда, которая соединит существующие тоннели с будущей третьей линией. По графику работы запланированы на март-апрель. Поезда на этом участке не будут курсировать около пяти дней.

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней-4

После завершения строительства на третьей линии метро начнут обкатку новых составов метро.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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