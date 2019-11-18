Инклюзивную площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников, песочницы, клумбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников, песочницы, клумбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В мастерских есть необходимые технические устройства для особых занятий изобразительным и прикладным искусством.
Подарки от чистого сердца и без особого повода в видеоматериале Вероники Сайко.