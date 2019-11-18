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Инклюзивную площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

18 ноября 2019 15:19
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Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников, песочницы, клумбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инклюзивную площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке-1

В мастерских есть необходимые технические устройства для особых занятий изобразительным и прикладным искусством.

Инклюзивную площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке-4

Подарки от чистого сердца и без особого повода в видеоматериале Вероники Сайко.

Инклюзивную площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке-7

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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