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Участники VI Форума медийного сообщества Беларуси знакомятся с экономическим потенциалом Гродненщины

14 мая 2026 13:44
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Более 700 участников собрал в Гродно VI Форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». Это представители госСМИ, идеологической вертикали, блогосферы, журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники VI Форума медийного сообщества Беларуси знакомятся с экономическим потенциалом Гродненщины-2

Делегации уже прибыли в город на Немане и отправились на экскурсии. Участники посещают ведущие гродненские производства, знакомятся с туристическим потенциалом региона. Так, одна из групп побывала на предприятии, которое является лидером в Восточной Европе по производству чулочно-носочных изделий и других видов одежды. Продукцию этой компании знают более чем в 30 странах.

Участники VI Форума медийного сообщества Беларуси знакомятся с экономическим потенциалом Гродненщины-4

Евгения Калечиц, ведущая «РТР-Беларусь»:
Это классная возможность для нас, особенно как для студийных ведущих, изнутри посмотреть на процесс промышленный, прикоснуться к экономике, скажем так, немножко изнутри, посмотреть, как здесь все происходит на производстве, потому что так или иначе мы про это рассказываем в эфирах. 

Участники VI Форума медийного сообщества Беларуси знакомятся с экономическим потенциалом Гродненщины-6

Анастасия Турок, главный редактор «Аршанскай газеты»:
Аудитория нашего издания только в соцсетях больше 100 тысяч, поэтому наши подписчики очень ждут контента интересного и увлекательного. И я думаю, что будет реакция.

Завтра, 15 мая, – основной день медиафорума. Участники на пленарном заседании обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Также будут названы имена 75 победителей и лауреатов 22-го Национального конкурса «Золотая Литера».

# СМИ Беларуси

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