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Синоптики прогнозируют сухой и теплый день в большинстве районов Беларуси

14 мая 2026 11:25
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Синоптики прогнозируют сухой и теплый день в большинстве районов Беларуси-0

Погода в Беларуси 14 мая ожидается в основном без осадков с переменной облачностью. Об этом информирует официальный Telegram-канал Белгидромета.

В утренние часы по республике воздух прогреется от +12°С по востоку и до +20°С по юго-западу. Дожди вероятны в восточных районах страны.

В столице температура воздуха в утренние часы прогрелась до +6 – +9°С, в дневное время прогнозируется от +15 до +17°С, вечером – +11..+14°С.

По территории всей страны отмечается ветер переменных направлений – от слабого до умеренного.

Фото: pixabay

# Погода в Беларуси

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