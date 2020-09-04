Толщиной в три обхвата. Показываем 300-летний дуб, который растёт в Стародорожском районе

Новости Беларуси. В биологическом заказнике республиканского значения в Стародорожском районе экологи обнаружили дуб-великан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Специалисты уверяют, что дубу около трехсот лет.

В лесной чаще не заметить этого богатыря невозможно. Крона дерева в высоту более 30 метров, а обнять дуб могут три человека. Специалисты уверены, что это самое старое дерево из породы в Стародорожском районе. Скоро определят его точный возраст. С помощью безвредного среза можно узнать, сколько эпох пережил дуб.

Наталья Козел, начальник Стародорожской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если мы будем сохранять такие деревья, как вот этот дуб, мы будем сохранять для наших будущих поколений информацию, вклад в биологическое разнообразие нашей страны, планеты. Старые деревья несут информацию о том, что было раньше. И через определенное количество лет наши потомки могут прочитать по этим же деревьям даже о нас информацию.

Кстати, на таких высоких деревьях часто селятся черные аисты-краснокнижники. Такие птицы охотно вьют гнезда на ветках. На этом участке разрешена вырубка деревьев, но такие гиганты находятся под охраной. Сейчас сотрудники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывают документы. Дуб оформят как настоящий памятник природы.

В лесном хозяйстве много красоты. Вячеслав Митько, лесничий Фаличского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:

На территории лесничества имеется республиканский биологический заказник, он называется «Фаличский мох». Произрастает клюква, имеется довольно-таки большое количество краснокнижных растений, живут животные-краснокнижники, поэтому входит в нашу обязанность охрана данной территории. Довольно-таки большая территория: верховое болото, низинное болото.

Вячеслав Бронеславович в лесничестве 17 лет. Его обходная территория – около 8 тысяч гектаров. Ухаживает за лесом, высаживает новые деревья. Следит за состоянием природного богатства. В лесу мужчина постоянно – здесь он черпает силы и энергию.

Вячеслав Митько:

Нахождение в лесу, когда вдыхаешь такой чистейший свежайших воздух, намного лучше себя чувствуешь, домой возвращаешься намного бодрее. Действительно, для Беларуси лес – это наше богатство. Мы живем лесом, дышим лесом.