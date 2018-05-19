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Участники предлагают решение мировых проблем не в теории, а на практике: как в Минске прошёл региональный этап Международного конкурса Imagine Cup?

19 мая 2018 16:57
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Новости Беларуси. К событиям в стране. 19 мая в Минске прошел региональный этап Международного конкурса Imagine Cup, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники предлагают решение мировых проблем не в теории, а на практике: как в Минске прошёл региональный этап Международного конкурса Imagine Cup? -1

Это уникальное студенческое соревнование. Самые талантливые программисты предлагают свои решения глобальных мировых проблем, причем не в теории, а на практике. В белорусскую столицу приехали победители национальных финалов Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины.

Участники предлагают решение мировых проблем не в теории, а на практике: как в Минске прошёл региональный этап Международного конкурса Imagine Cup? -4

Две белорусские команды презентовали проект умной светодиодной лампы, которая распознает человеческий голос, и программную систему для сферы обслуживания. Курируют Imagine Cup, как правило, крупные мировые компании и эксперты в области IT. Ведь умные технологии сегодня – это наше успешное завтра. Беларусь одна из немногих стран, где уже созданы беспрецедентные условия для работы IT-бизнеса.

Участники предлагают решение мировых проблем не в теории, а на практике: как в Минске прошёл региональный этап Международного конкурса Imagine Cup? -7

Денис Алейников, адвокат, старший партнер ООО «Алейников и партнеры»:
На этой только неделе в Минске прошло порядка четырез мероприятий технологических с иностранными участниками. Люди приезжают из Сан-Франциско, из Европы. У всех горят глаза. Мы становимся водоворотом для проектов, для талантливой молодежи. Мы не просто вошли в технологический водоворот мира, мы становимся центром интереса, центром технологической тусовки. Это важно и здорово. Эта та главная вещь, которую сделал декрет. Главное, что не только мы это видим, это видит молодежь из разных стран

Участники предлагают решение мировых проблем не в теории, а на практике: как в Минске прошёл региональный этап Международного конкурса Imagine Cup? -10

В 2018 году Imagine Cup уже в 16 раз собирает самые яркие и прорывные проекты. Победители этапа выступят на международном финале в американском Сиэтле и поборются за главный приз – в 100 тысяч долларов.

# It-технологии # общество # Фотофакт

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