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В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну

19 мая 2018 16:38
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Новости Беларуси. Вечная память героям. 19 мая в Городке открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-1

Открытие памятника Баграмяну в Городке не случайно. В ноябре 1943 он был назначен командующим 1-го Прибалтийского фронта. Первая задача была для него убрать так называемый Городокский выступ. Уже в первых числах декабря 1943-го была проведена военная операция, благодаря которой освободили более тысячи населенных пунктов. Участие в торжественной церемонии принял и внук маршала.

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-4

Иван Баграмян, внук:
Он был очень эрудированный человек, с которым можно было разговаривать на любую тему. Он прекрасно разбирался в литературе, искусстве, очень любил театр.

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-7

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь:
На белорусской земле свято хранят все то, что связано с Победой в Великой Отечественной войне. Практически у каждой страны есть герои, есть памятные святые места. Я часто подчеркиваю, что спустя 73 года сама Победа уже нуждается в нашей защите.

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-10

По словам Ивана Баграмяна, в их семье свято чтят память родственника и хранят различные реликвии маршала, фронтовые письма и написанные в мирное время. Внук легендарного полководца также передал в дар часы, которые никогда не снимал его дед. Они будут храниться в Музее военной истории Беларуси.

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-13

В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну-15

# Памятники # общество # Иван Баграмян # Олег Есаян # Фотофакт

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