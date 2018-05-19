В Городке 19 мая открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну

Новости Беларуси. Вечная память героям. 19 мая в Городке открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие памятника Баграмяну в Городке не случайно. В ноябре 1943 он был назначен командующим 1-го Прибалтийского фронта. Первая задача была для него убрать так называемый Городокский выступ. Уже в первых числах декабря 1943-го была проведена военная операция, благодаря которой освободили более тысячи населенных пунктов. Участие в торжественной церемонии принял и внук маршала.

Иван Баграмян, внук:

Он был очень эрудированный человек, с которым можно было разговаривать на любую тему. Он прекрасно разбирался в литературе, искусстве, очень любил театр.

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь:

На белорусской земле свято хранят все то, что связано с Победой в Великой Отечественной войне. Практически у каждой страны есть герои, есть памятные святые места. Я часто подчеркиваю, что спустя 73 года сама Победа уже нуждается в нашей защите.