Участники попадут в кадровый резерв Мингорисполкома. Цуран о проекте для молодёжи «Формула управления столицей»

Новости Беларуси. Поучиться менеджменту у лучших руководителей. В Минске проходит проект «Формула управления столицей». В нем принимают участие активисты «Белой Руси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его цель – помочь молодым людям познакомиться с системой госуправления.
Так, мастер-класс дал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. За ним закрепили двух участников проекта. Одна из них – учитель русского языка и литературы средней школы № 52 Татьяна Рудозуб. У нее была возможность побывать на строящемся объекте – в 14-й городской детской поликлинике. Она будет введена в эксплуатацию уже весной 2023-го. Преподаватель могла познакомиться с работой руководителя и его стилем управления.
Татьяна Рудозуб, учитель средней школы № 52:
Это очень хороший способ показать молодежи, что сегодня все дается непросто и для этого нужно работать, работать и еще раз работать, в том числе и нам.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Если человек один день, а может и больше – неделю нужно, поживет такой жизнью, он более окунется и поймет, в конце концов, надо ему это или нет. Если надо, то, пожалуйста, этот опыт и будет применим в дальнейшей работе.
Молодые активисты работают с руководством города. В Минске стартовал проект «Формула управления столицей». Подробнее здесь.
Во время проекта «Формула управления столицей» молодежь получает возможность провести рабочий день с председателем Мингорисполкома и его заместителями. Они посещают мероприятия, наблюдают за работой и ассистируют. После окончания проекта участники попадут в кадровый резерв Мингорисполкома.
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