Участники попадут в кадровый резерв Мингорисполкома. Цуран о проекте для молодёжи «Формула управления столицей»

Новости Беларуси. Поучиться менеджменту у лучших руководителей. В Минске проходит проект «Формула управления столицей». В нем принимают участие активисты «Белой Руси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его цель – помочь молодым людям познакомиться с системой госуправления. Так, мастер-класс дал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. За ним закрепили двух участников проекта. Одна из них – учитель русского языка и литературы средней школы № 52 Татьяна Рудозуб. У нее была возможность побывать на строящемся объекте – в 14-й городской детской поликлинике. Она будет введена в эксплуатацию уже весной 2023-го. Преподаватель могла познакомиться с работой руководителя и его стилем управления.

Татьяна Рудозуб, учитель средней школы № 52:

Это очень хороший способ показать молодежи, что сегодня все дается непросто и для этого нужно работать, работать и еще раз работать, в том числе и нам.