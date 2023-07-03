Участники «Поезда Памяти» уже в Минске! Что ребята ожидают от города и праздника?

Новости Беларуси. В торжествах по случаю Дня Независимости примут участие и пассажиры «Поезда Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении уже проехали тысячи километров. Сегодня в их маршруте – Курган Славы, «Линия Сталина», площадь Победы. Ребята побывают в священных для каждого белоруса местах. Ожидания от встречи записала в путевом дневнике Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

«Поезд Памяти» прибывает в Минск. Участники патриотического проекта уже в предвкушении. Ребята готовы встретить главный праздник страны вместе с белорусами.

Тигран Карамян, участник проекта «Поезд Памяти» (Армения):

В Минске я первый раз, я видел очень много фоток и видео. Там очень красиво. И нам очень повезло побывать в Минске в День Независимости, потому что там будут танцы, все будет красиво, нарядно.

Олег Жилинский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Я жду салют, большую концертную программу. Наверное, «Линию Сталина».

Аким Кислинский, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я еще ни разу не был в Минске. Мне интересно посетить этот город, потому что Минск – это тоже столица, такая же, как и Москва. И сравнить жизнь людей в российской столице и столице Беларуси. Хотелось бы увидеть те музеи, в которых представлена Великая Отечественная война.

Виолетта Кавырова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я жду, потому что мне уже говорили, что там что-то интересное. Все белорусы любят этот праздник, поэтому я тоже хочу посетить.