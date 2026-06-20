Участники первой летней авиационной академии пообщались с Героем России Михаилом Корниенко

Участники первой летней авиационной академии встретились с легендой мировой космонавтики, Героем России – Михаилом Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие покорители неба узнали, каково это – целый год жить в невесомости, работать в открытом космосе и как детская мечта становится делом всей жизни. Михаил Корниенко дважды отправлялся на орбиту, провел в космосе более 500 суток. Известный космонавт поделился с ребятами уникальным опытом. Его будущих коллег интересовали технические нюансы быта на Международной космической станции, а также эмоциональные ощущения во время длительной экспедиции.

Захарий Кондратенко, учащийся гимназии №6 Минска:

Впечатления крайне положительные. Все очень ждали этой встречи. Подготавливали свои вопросы и эта встреча явно не зря прошла. Мне было интересно узнать каково быть космонавтом, что ты чувствуешь во время своего полета. После встречи с Михаилом Борисовичем я крайне настроен стать космонавтом.

Михаил Корниенко, летчик-космонавт, Герой России:

Разговоры о любви к родине, о патриотизме. Эти категории сейчас особенно актуальны. Космос объединяет. Уже белорусская девушка у нас летала. Олег Новицкий летал, хотя у него гражданство российское, он белорус, да. Петр Ильич Климук – белорус. У нас практически единое государство – Союзное. Первая летняя авиационная академия объединила 15 юношей и девушек со всей страны. В течение двух недель старшеклассники проходят интенсивный курс будущих авиаторов. Подростки изучают аэродинамику, осваивают дистанционное зондирование Земли, разбирают реальные орбитальные снимки и проходят серьезную предпрыжковую подготовку. Ребята уже совершили первый в жизни самостоятельный прыжок с парашютом.