Участники первой летней авиационной академии пообщались с Героем России Михаилом Корниенко

Участники первой летней авиационной академии встретились с легендой мировой космонавтики, Героем России – Михаилом Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники первой летней авиационной академии встретились с легендой мировой космонавтики, Героем России – Михаилом Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие покорители неба узнали, каково это – целый год жить в невесомости, работать в открытом космосе и как детская мечта становится делом всей жизни. Михаил Корниенко дважды отправлялся на орбиту, провел в космосе более 500 суток. Известный космонавт поделился с ребятами уникальным опытом. Его будущих коллег интересовали технические нюансы быта на Международной космической станции, а также эмоциональные ощущения во время длительной экспедиции.
Захарий Кондратенко, учащийся гимназии №6 Минска:
Впечатления крайне положительные. Все очень ждали этой встречи. Подготавливали свои вопросы и эта встреча явно не зря прошла. Мне было интересно узнать каково быть космонавтом, что ты чувствуешь во время своего полета. После встречи с Михаилом Борисовичем я крайне настроен стать космонавтом.
Михаил Корниенко, летчик-космонавт, Герой России:
Разговоры о любви к родине, о патриотизме. Эти категории сейчас особенно актуальны. Космос объединяет. Уже белорусская девушка у нас летала. Олег Новицкий летал, хотя у него гражданство российское, он белорус, да. Петр Ильич Климук – белорус. У нас практически единое государство – Союзное.
Первая летняя авиационная академия объединила 15 юношей и девушек со всей страны. В течение двух недель старшеклассники проходят интенсивный курс будущих авиаторов. Подростки изучают аэродинамику, осваивают дистанционное зондирование Земли, разбирают реальные орбитальные снимки и проходят серьезную предпрыжковую подготовку. Ребята уже совершили первый в жизни самостоятельный прыжок с парашютом.
Анна Савинова, учащаяся средней школы №6 Полоцка:
Я поехала сюда, потому что планирую связать свою будущую жизнь с авиацией, я хочу поступить на пилота. У меня дедушка был диспетчером, и мне это очень интересно, меня захватывает небо. Это очень круто. На смене я планирую получить много новых знаний, эмоций, впечатлений. И также нас учат строению авиационных судов, показывают, рассказывают. Это тоже вклад в будущую профессию, может быть, это даст что-то мне для поступления.
Рассматривается вопрос о создании второй смены в августе. В будущем их планируют открывать каждый летний месяц.