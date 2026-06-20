Свыше тысячи человек примут участие в реконструкции обороны Брестской крепости

В Брестской крепости началась масштабная подготовка к военно-исторической реконструкции обороны легендарной Цитадели. Будут участвовать более тысячи человек. Это представители Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Юрченко, участница «Клуба боевой славы»: У меня форма военфельдшера. Есть еще организатор всего этого мероприятия, который выкладывает правила, и мы скрупулезно все стараемся соответствовать аутентичности своего образа. То есть, если были такие, например, войска либо такие подразделения, значит, так должно быть и на реконструкции. Точно, до мелочей, лишнего не должно быть. Иначе это будет уже искажение истории, фактов каких-то. Поэтому все готовимся очень сильно.

Евгений Войтковский, комендант лагеря реконструкторов:

С каждым годом количество зрителей увеличивается и увеличивается. Мы в этом году предприняли меры, чтобы максимально большое количество людей могло их увидеть. Для этого мы будем использовать светодиодные экраны, которые повыше поднимем, чтобы большее количество аудитории их увидело.

Реконструкторы воссоздадут вечер 21 июня на пешеходной улице Советской. А в 5 часов утра 22 июня на Кобринском укреплении Брестской крепости зрители увидят ключевые эпизоды обороны Цитадели. С помощью пиротехники воспроизведут один из самых драматичных моментов – взрыв бомбы «Сатана». После него в июне 41-го крепость смолкла. Но солдаты не пали. Последним защитником Цитадели стал Петр Гаврилов. Его пленили на 32-й день войны. Эпизод станет живым уроком истории для потомков в год 85-летия начала Великой Отечественной войны.