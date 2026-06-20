Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» стартует в Бресте

В канун 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны, Брест – главный центр сохранения общей исторической памяти. Сегодня, 20 июня, в городе над Бугом стартует второй международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». В Брест съедутся сотни делегатов, известных экспертов, историков и молодежных лидеров из Беларуси и России, чтобы вместе заявить – подвиг советского народа не забыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель масштабного форума – защита исторической правды и жесткое противодействие фальсификации нашей общей истории. На протяжении трех дней участники из Беларуси, России, стран СНГ, Азии и Латинской Америки будут работать на пленарных заседаниях и дискуссионных площадках.

Всего в Брест намерены приехать около 470 представителей 20 государств. Итогом встреч станут совместные заявления по борьбе с искажением исторических фактов. Программа форума откроется сегодня заседанием Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. 21 июня работа продолжится заседаниями трех тематических секций. В эти же дни в городе над Бугом пройдет юбилейная, 70-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Особым пунктом станет открытие нового мемориала «Скорбь» в северо-западной части Брестской крепости.