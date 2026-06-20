День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»

Праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. 21 июня медработники Беларуси отметят профессиональный праздник. Но современное здравоохранение – это не только высококлассные врачи и медицинские сестры. Это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных ситуациях. Чем может гордиться столичная медицина? Об этом – в ток-шоу «Большой город» 21 июня в 10.00.

Будущее белорусской медицины уже наступает. Единая электронная медицинская карта, личный кабинет пациента, цифровые больничные, искусственный интеллект и даже новые возможности записи к врачу – все это становится частью современной системы здравоохранения.

– То, что нам казалось будущим, сейчас уже находится на этапе тестирования. А то, что нам казалось обыденным – постоянно совершенствуется. – Мы не только сохранили качество, но и обеспечили подготовку наших специалистов теми современными тенденциями, которые сегодня есть в нашей медицине.