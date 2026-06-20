День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»
Праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. 21 июня медработники Беларуси отметят профессиональный праздник. Но современное здравоохранение – это не только высококлассные врачи и медицинские сестры. Это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных ситуациях.
Чем может гордиться столичная медицина? Об этом – в ток-шоу «Большой город» 21 июня в 10.00.
Будущее белорусской медицины уже наступает. Единая электронная медицинская карта, личный кабинет пациента, цифровые больничные, искусственный интеллект и даже новые возможности записи к врачу – все это становится частью современной системы здравоохранения.
– То, что нам казалось будущим, сейчас уже находится на этапе тестирования. А то, что нам казалось обыденным – постоянно совершенствуется.
– Мы не только сохранили качество, но и обеспечили подготовку наших специалистов теми современными тенденциями, которые сегодня есть в нашей медицине.
Как технологии изменят работу врачей и сделают медицинскую помощь удобнее для каждого? Когда можно будет полностью отказаться от бумажных документов? И сможет ли искусственный интеллект стать помощником врача, не заменяя его?
Искусственный интеллект не заменит ни врача, ни врачебного решения. Не лишит врача ответственности за принятое решение. Скорее мы говорим о том, что искусственный интеллект будет как третье мнение для врача.
О цифровом будущем белорусской медицины поговорим в День медицинского работника в ток-шоу «Большой город». Воскресенье 10.00.