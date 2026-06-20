Прямой эфир

День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»

20 июня 2026 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. 21 июня медработники Беларуси отметят профессиональный праздник. Но современное здравоохранение – это не только высококлассные врачи и медицинские сестры. Это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных ситуациях.

Чем может гордиться столичная медицина? Об этом – в ток-шоу «Большой город» 21 июня в 10.00.

День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Будущее белорусской медицины уже наступает. Единая электронная медицинская карта, личный кабинет пациента, цифровые больничные, искусственный интеллект и даже новые возможности записи к врачу – все это становится частью современной системы здравоохранения.

День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

– То, что нам казалось будущим, сейчас уже находится на этапе тестирования. А то, что нам казалось обыденным – постоянно совершенствуется. 

– Мы не только сохранили качество, но и обеспечили подготовку наших специалистов теми современными тенденциями, которые сегодня есть в нашей медицине.

День медработника: достижения столичного здравоохранения обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Как технологии изменят работу врачей и сделают медицинскую помощь удобнее для каждого? Когда можно будет полностью отказаться от бумажных документов? И сможет ли искусственный интеллект стать помощником врача, не заменяя его? 

Искусственный интеллект не заменит ни врача, ни врачебного решения. Не лишит врача ответственности за принятое решение. Скорее мы говорим о том, что искусственный интеллект будет как третье мнение для врача. 

О цифровом будущем белорусской медицины поговорим в День медицинского работника в ток-шоу «Большой город». Воскресенье 10.00.

# Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошел финал республиканского конкурса «Всебелорусская Лига дебатов»
20 июня 2026 08:05

В Минске прошел финал республиканского конкурса «Всебелорусская Лига дебатов»

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси
20 июня 2026 07:50

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси

В Витебске после реконструкции открылся лечебный корпус областной инфекционной больницы
20 июня 2026 07:42

В Витебске после реконструкции открылся лечебный корпус областной инфекционной больницы