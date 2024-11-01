Участники конференции по евразийской безопасности проведут несколько рабочих сессий

Нам всем нужен такой мир, в котором хочется жить и развиваться. Это цитата из выступления Александра Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности, которая начала работу 31 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой посыл, безусловно, найдет продолжение в деловой формуле диалога, в котором участвуют гости из 40 стран. Такое широкое представительство еще раз демонстрирует, что именно Минску принадлежит одна из лидирующих ролей в продвижении нового миропорядка и новой архитектуры глобальной безопасности.

1 ноября участники конференции проведут несколько рабочих сессий. Присутствие прессы в зале не запланировано. Ожидаем лишь комментарии по итогу дискуссий. Они будут касаться экономической (не)безопасности в современном мире и предложений по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.