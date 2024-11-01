Более 150 тонн гуманитарного груза направила Беларусь в Курскую область

Всенародную поддержку получил большой благотворительный проект по сбору гуманитарной помощи для мирных жителей Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива под названием «Спина к спине» объединила огромное количество неравнодушных белорусов. Общая сумма собранных средств превысила 1,5 миллиона рублей. Продукты, медикаменты, предметы личной гигиены и бытовая техника – в течение последних нескольких недель в Россию отправлено девять грузовиков.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

В нашей работе принимали участие тысячи людей, акция стала по-настоящему всенародной. Даже нечлены «Белой Руси» активно несли продукты, свою помощь, перечисляли деньги на благотворительный счет. Мы никого не оставляем в беде, особенно наших братьев, россиян, с которыми мы находимся в Союзном государстве, и Россию, с которой имеем не просто союзнические, но именно братские отношения.

Акция будет продолжена. Часть собранных средств направят на оздоровление детей из Донбасса в одном из учреждений Витебской области в январе.