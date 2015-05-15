Участники команды КВН «Исподволь» Анастасия Кузьмич и Алексей Сосницкий: В КВН играть никогда не поздно!

Ваша команда буквально за короткий промежуток времени идет по КВН сильными шагами. Расскажите о своих достижениях.

Антонина Кузьмич, участник команды КВН «Исподволь»:

Мы всего два года играем в КВН. Это очень мало, потому что люди играют по в него и по 10 лет. Буквально со школы сейчас очень многие играют в КВН. И если честно, мы завидуем таким людям, которые так рано начали играть. Мы по меркам начали играть достаточно поздно. Но лучше поздно, чем никогда! Хотя изначально мы выступали не очень хорошо.

Алексей Сосницкий, участник команды КВН «Исподволь»:

Раньше мы просто шутили, выходили вдвоем, искали какую-то связь. Но потом нам подсказали редакторы, что лучше пусть всё разбавить нашими взаимоотношениями.

Антонина Кузьмич, участник команды КВН «Исподволь»:

По сути мы нашли реальные отношения, поэтому нам было несложно. Мы выходили на сцену, показывали миниатюры, и между миниатюрами меня очень раздражал Лёша, я начинала на него кричать. И все смеялись. Редакторы говорили: «Вы сейчас шутили? Вот это смешно! Давайте попробуйте вот так вот сделать!»

КВН-движение Беларуси. Насколько оно велико? Считаются ли с Минском в мире КВН?

Антонина Кузьмич, участник команды КВН «Исподволь»:

Сейчас наша минская команда «Лучшие друзья» играла в высшей лиге достаточно успешно и я думаю, что они дали некий «толчок», надежду на то, что в Беларуси КВН есть.