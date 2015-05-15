Одно из самых судьбоносных событий ВОВ – форсирование Днепра – воспроизвели в Могилеве

Новости Беларуси. На набережной Днепра воспроизвели одно из самых судьбоносных событий Великой Отечественной – форсирование Днепра.

В масштабном зрелище участвовало около 3,5 тысяч человек, а увидело и вовсе рекордное для областного центра количество зрителей – 125 тысяч.

Участники исторической реконструкции воссоздали эпизоды из мирной довоенной жизни города, показали сцены начала войны и обороны Могилева. В основу представления легли реальные события и подвиги простых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кульбашный, ветеран Великой Отечественной войны:

Такой праздник – душа радуется. Я очень горжусь тем, что мой воинский ратный труд не прошел бесследно.

Павел Можейко, житель Гомеля:

Я приехал из Гомеля специально, чтобы посмотреть на это мероприятие. Я могу сказать, что это просто изумительно, колоссально. Масштабнейшее зрелище, военное действие, много оборудования. Я в восторге. Я думаю, что это запомнится надолго. Это самый настоящий подарок для жителей этого города и ветеранов Великой Отечественной войны. С праздником, дорогие ветераны.