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Одно из самых судьбоносных событий ВОВ – форсирование Днепра – воспроизвели в Могилеве

15 мая 2015 10:19
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Новости Беларуси. На набережной Днепра воспроизвели одно из самых судьбоносных событий Великой Отечественной – форсирование Днепра.

В масштабном зрелище участвовало около 3,5 тысяч человек, а увидело и вовсе  рекордное для областного центра количество зрителей – 125 тысяч.

Участники исторической реконструкции воссоздали эпизоды из мирной довоенной жизни города, показали сцены начала войны и обороны Могилева. В основу представления легли реальные события и подвиги простых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кульбашный, ветеран Великой Отечественной войны:
Такой праздник – душа радуется. Я очень горжусь тем, что мой воинский ратный труд не прошел бесследно.

Павел Можейко, житель Гомеля:
Я приехал из Гомеля специально, чтобы посмотреть на это мероприятие. Я могу сказать, что это просто изумительно, колоссально. Масштабнейшее зрелище, военное действие, много оборудования. Я в восторге. Я думаю, что это запомнится надолго. Это самый настоящий подарок для жителей этого города и ветеранов Великой Отечественной войны. С праздником, дорогие ветераны.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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