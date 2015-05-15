22 жительницы Минской области 15 мая получили Орден Матери

Новости Беларуси. Во всем мире 15 мая отмечают День семьи. В Беларуси поддержка семьи – один из приоритетов и государственной политики.

Наша страна одна из немногих в мире, где учрежден Орден Матери. Его удостоены почти 8 тысяч женщин.

15 мая высокую награду получили еще 22 жительницы столичного региона. Церемония прошла в облисполкоме.

Лилия Черкас, многодетная мама:

Такое случается один раз в жизни: поздравляют, награждают Орденом Матери. Имею я пятерых деточек. Я считаю, что заслуга такая для матерей достойная, потому что труд матерей – труд тяжелый.

Наталья Минич, многодетная мама:

Я считаю, что сегодня вся радость в детях, наши дети – это наша жизнь, наша радость.

В систему поддержки семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних, в нашей стране направляется немало средств. Им предоставляется целый комплекс правовых гарантий и льгот в сфере образования, трудового, налогового законодательства. Как результат – в мировом рейтинге благополучных для материнства стран Беларусь оказалась на высоком 25 месте. А среди стран СНГ и вовсе вышла на лидирующие позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.