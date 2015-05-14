В Беларуси начался весенний призыв

Новости Беларуси. Первые новобранцы нынешнего весеннего призыва будут служить в спецназе, роте почетного караула и механизированных соединениях белорусской армии. В стране сегодня началась отправка молодого пополнения в войска. Всего же в этот призыв на службу в армию направят до 10 тысяч человек. Вместе с новобранцами на призывные пункты пришли сегодня друзья и, конечно же, родители. Что пожелали они ребятам, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этим ребятам повестки в армию не приходили – они ещё школьники. Но к службе в войсках готовятся сейчас.

Кирилл Ематинов, учащийся Центра допризывной подготовки:

Я готов служить в армии, готов отдать долг своей стране. Обязательную службу я пройти готов.

Только в Центре допризывной подготовки Московского района столицы занимаются более двух тысяч школьников. Здесь их знакомят с историей Вооруженных Сил, учат огневой стрельбе и даже выживанию в экстремальных ситуациях.

Мише Салтанову — 16. Он пока не решил, кем станет в будущем. Но отвечает, что повестку в армию будет ждать. Он уже уверенно держит оружие и метко попадает в цель.

Михаил Салтанов, учащийся Центра допризывной подготовки:

Наша армия очень хорошо дисциплинирует и, конечно, переделывает людей внутри, они меняются на глазах.

А вот Ольгерд Тарасевич свой «пригласительный» на прохождение срочной службы уже получил. Завтра молодой человек сменит «гражданку» на армейскую форму. Служить идет в артиллерию, как и мечтал.

Ольгерд Тарасевич, призывник:

Служить в армии хочется. Хочется повысить мои физические и моральные качества. Провожать меня будут мои родные – папа, мама, брат. Приедут друзья.

Ольга Тарасевич, мама призывника:

Будем ждать, скучать, по возможности навещать.

В Гродненской области сегодня в войска отправляются две сотни молодых ребят. Евгений Самусенко — один из них. Особое внимание парень уделяет своей физической форме. И это не случайно: он целенаправленно готовит себя к службе в армии. Примерить военную форму стремился с детства. В его семье служили и отец, и дедушка. Сам Евгений будет проходить службу в элитных войсках Сил специальных операций.

Евгений Самусенко, призывник:

Сейчас появилась возможность, и решил пойти. Потому что отец служил в Афганистане, дедушка воевал на фронте. И я считаю, что это моя обязанность как мужчины.

Тысяча призывников нынешней весны будет служить в элитных подразделениях нашей армии – в спецназе, роте почетного караула и механизированных соединениях. Особый отбор они прошли заранее.

Призыв продлится примерно две недели. На срочную службу в нынешнем сезоне отправят свыше 10 тысяч новобранцев.