Участник фестиваля «Чёрная пешка»: «В жизни никогда не нужно отступать, в шахматах тоже»

Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если самому младшему участнику всего три года, то самому возрастному – 88 лет. Брестчанин Борис Брук научился играть еще в детстве, в военные годы шахматы здорово отвлекали. Так и осталось хобби на всю жизнь.