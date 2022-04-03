Участник фестиваля «Чёрная пешка»: «В жизни никогда не нужно отступать, в шахматах тоже»
Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если самому младшему участнику всего три года, то самому возрастному – 88 лет. Брестчанин Борис Брук научился играть еще в детстве, в военные годы шахматы здорово отвлекали. Так и осталось хобби на всю жизнь.
Борис Брук, участник фестиваля «Черная пешка»:
На шахматной доске порой возникают ситуации такие, как и жизненные. В жизни никогда не нужно отступать, в шахматах тоже.
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