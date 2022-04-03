Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей

Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Попробовать шахматы наощупь или японские сеги, вступить в пешечный бой или сразиться в сянци – все это можно сделать на площадке не просто турнира, а фестиваля.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сянци – одна из самых популярных шахматных разновидностей мира. В Китае в нее играет каждый второй житель. Если хотите покорить делового партнера – предложите сыграть в партию.

Трехдневный шахматный марафон объединил 380 участников со всей Беларуси. Свыше трех тысяч черно-белых фигур на поле боя одновременно. «Робот не ошибается». Посмотрите, как играет механический шахматист из Бреста по имени Анастасия (подробнее тут).

Тихон Трофимчук, участник фестиваля «Черная пешка»:

Занимаюсь с 4 лет. А сейчас мне 8 лет. Мне нравятся шахматы потому что они увлекательные.

Турнир «Черная пешка» насчитывает почти четвертьвековую историю. Но за последние 6 лет приобрел наибольший авторитет и подтвердил статус бренда Бреста. Почетными гостями уже становились около 30 гроссмейстеров мира.

Екатерина Таберко, директор фестиваля «Черная пешка»:

Сейчас многие родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования своих детей. Я думаю, что это подталкивает их отдавать детей в шахматные секции и клубы. А детям нравится игра.