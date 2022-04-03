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Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей

03 апреля 2022 11:41
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Новости Беларуси. Шахматы наощупь, маджонг и японские сеги. В Бресте прошел VI международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным и одним из самых авторитетных и масштабных среди шахматистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Репортаж Кристины Протосовицкой.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-1

Попробовать шахматы наощупь или японские сеги, вступить в пешечный бой или сразиться в сянци – все это можно сделать на площадке не просто турнира, а фестиваля.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Сянци одна из самых популярных шахматных разновидностей мира. В Китае в нее играет каждый второй житель. Если хотите покорить делового партнера предложите сыграть в партию.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-7

Трехдневный шахматный марафон объединил 380 участников со всей Беларуси. Свыше трех тысяч черно-белых фигур на поле боя одновременно.  

«Робот не ошибается». Посмотрите, как играет механический шахматист из Бреста по имени Анастасия (подробнее тут).  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-10

Тихон Трофимчук, участник фестиваля «Черная пешка»: 
Занимаюсь с 4 лет. А сейчас мне 8 лет. Мне нравятся шахматы потому что они увлекательные.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-13

Турнир «Черная пешка» насчитывает почти четвертьвековую историю. Но за последние 6 лет приобрел наибольший авторитет и подтвердил статус бренда Бреста. Почетными гостями уже становились около 30 гроссмейстеров мира.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-16

Екатерина Таберко, директор фестиваля «Черная пешка»:  
Сейчас многие родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования своих детей. Я думаю, что это подталкивает их отдавать детей в шахматные секции и клубы. А детям нравится игра.  

Директор фестиваля «Чёрная пешка»: родители видят в шахматах первую ступеньку будущего It-образования детей-19

В финале фестиваля выберут Мисс и Мистера Интеллект по сумме баллов во всех турнирах. Впрочем, у каждого здесь свой «шах и мат».  

Участник фестиваля «Черная пешка»: «В жизни никогда не нужно отступать, в шахматах тоже» (здесь подробнее).  

# Шахматы # общество # Кристина Протосовицкая # Тихон Трофимчук # Екатерина Таберко # Фотофакт

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