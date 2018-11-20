Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача

Новости Беларуси. Известная российская певица Лолита вынуждена была прервать концерт в Могилеве из-за плохого самочувствия: у артистки случился гипертонический криз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Известная российская певица Лолита вынуждена была прервать концерт в Могилеве из-за плохого самочувствия: у артистки случился гипертонический криз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще перед концертом у нее подскочило давление, которое медики сбили. Однако потом давление наоборот стало стремительно падать. Несмотря на такие скачки, певица приняла решение не отменять выступление и вышла на сцену. Но волнение и стресс лишь усугубили ситуацию. В результате Лолита была доставлена в медпункт Ледового дворца прямо со сцены.
Марина Черная, врач Могилевской городской станции скорой медицинской помощи:
На момент приезда бригады скорой медицинской помощи состояние пациентки нормализовалось.
Во время концерта артистка почувствовала себя плохо, появилось головокружение, тошнота, рвота.
Медики Ледового дворца оказали первую медицинскую помощь, была вызвана бригада скорой помощи. По приезду состояние нормализовалось, давление стабилизировалось. Была осмотрена, записана кардиограмма. От дальнейшей госпитализации пациентка отказалась.
В тот же день вечерним поездом Лолита вернулась домой в Москву. Что касается несостоявшегося концерта, то организаторы пообещали, что в самое ближайшее время разъяснят, будут ли возвращены деньги или выступление певицы перенесут на другой день.