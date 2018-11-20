Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача

Новости Беларуси. Известная российская певица Лолита вынуждена была прервать концерт в Могилеве из-за плохого самочувствия: у артистки случился гипертонический криз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще перед концертом у нее подскочило давление, которое медики сбили. Однако потом давление наоборот стало стремительно падать. Несмотря на такие скачки, певица приняла решение не отменять выступление и вышла на сцену. Но волнение и стресс лишь усугубили ситуацию. В результате Лолита была доставлена в медпункт Ледового дворца прямо со сцены.