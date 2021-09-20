Участие принимают 300 человек. В «Зубрёнке» проходит Республиканский слёт юных спасателей-пожарных
Новости Беларуси. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» проходит Республиканский слет юных спасателей-пожарных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят он собрал уже в 24-й раз. В Мядельский район приехали юные спасатели со всей страны: всего 300 человек. Команды-участники – это победители областных конкурсов. Программа слета включает как спортивные, так и творческие конкурсы.
Как проходит смена в материале Юлии Примы.
300 юношей и девушек приехали на Республиканский слет юных спасателей-пожарных в «Зубренок». Это традиционная смена. В течение 14 дней они будут соревноваться за звание стать лучшими в стране.
Маргарита Окуневич участвует в слете уже в четвертый раз, самый ожидаемый для нее конкурс – КВН. Говорит, самый веселый и энергичный. Там ребята могут проявить свои таланты.
Маргарита Окуневич, участница команды Минской области:
В прошлые разы очень понравилось в «Зубренке» на слете юных спасателей, поэтому приехала сюда с очень хорошим настроением, с хорошей командой. Мы готовы побеждать. За предыдущие три года на моем слете я завела достаточно много друзей из разных областей, городов. Теперь даже если я с родителями еду куда-то отдыхать, я могу написать, позвонить друзьям со слета, чтобы с ними встретиться вновь.
Подробности в видеоматериале.