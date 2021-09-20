Участие принимают 300 человек. В «Зубрёнке» проходит Республиканский слёт юных спасателей-пожарных

Новости Беларуси. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» проходит Республиканский слет юных спасателей-пожарных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят он собрал уже в 24-й раз. В Мядельский район приехали юные спасатели со всей страны: всего 300 человек. Команды-участники – это победители областных конкурсов. Программа слета включает как спортивные, так и творческие конкурсы.

Как проходит смена в материале Юлии Примы.

300 юношей и девушек приехали на Республиканский слет юных спасателей-пожарных в «Зубренок». Это традиционная смена. В течение 14 дней они будут соревноваться за звание стать лучшими в стране.