«Привитые пациенты, как правило, легко переносят коронавирус». В Беларусь пришла четвёртая волна

Новости Беларуси. Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь. Так называемые красные зоны вновь появились в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране зарегистрирован 1 941 пациент с коронавирусной инфекцией. И такая высокая статистика повторяется не первый день.

Больница скорой медицинской помощи в Минске также переходит на особый режим работы. Сейчас здесь для ковидных пациентов перепрофилировано два отделения терапевтического корпуса. К концу недели их будет четыре, всего 210 коек. Есть и палаты интенсивной терапии и реанимации.