«Привитые пациенты, как правило, легко переносят коронавирус». В Беларусь пришла четвёртая волна
Новости Беларуси. Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь. Так называемые красные зоны вновь появились в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране зарегистрирован 1 941 пациент с коронавирусной инфекцией. И такая высокая статистика повторяется не первый день.
Больница скорой медицинской помощи в Минске также переходит на особый режим работы. Сейчас здесь для ковидных пациентов перепрофилировано два отделения терапевтического корпуса. К концу недели их будет четыре, всего 210 коек. Есть и палаты интенсивной терапии и реанимации.
Игорь Фомин, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Поток больных значительный. Везут и днем, и ночью. За последние сутки в больницу поступили порядка 40 пациентов, двое из них попали в реанимацию. К сожалению, очень низкий процент привитых, это порядка 3-4 человек. Привитые пациенты, как правило, или легко переносят коронавирус, или средней тяжести. И они не кислородозависимы.
Из 100 тысяч коек, которые имеются в стране, перепрофилирована под коронавирус почти треть. Основная их часть сейчас пустует. Противостоять очередной волне заболевания, по мнению специалистов, должна прививочная кампания. В Беларуси доступно несколько препаратов для вакцинации: российско-белорусский «Спутник V», китайский Vero Cell, однокомпонентный «Спутник Лайт». Мировой опыт показывает: вакцинация – это единственный способ сохранить здоровье и жизни своих близких.