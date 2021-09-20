Дмитрий Пиневич о четвёртой волне коронавируса: в реанимациях вакцинированных пациентов нет

Новости Беларуси. Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь. Так называемые красные зоны вновь появились в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране зарегистрирован 1 941 пациент с коронавирусной инфекцией. И такая высокая статистика повторяется не первый день.
К росту заболеваемости ведет неблагоприятная погода и так называемый «гриппозный период». Чрезвычайной ситуации нет, однако она требует особых усилий. Это подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, посещая 20 сентября 10-ю больницу Минска. Это одно из ведущих учреждений страны, которое имеет большой опыт лечения коронавируса. За лето здесь увеличили число кислородных точек, развернуто большое количество блоков интенсивной терапии. Министр выяснил, есть ли какие-либо перебои с поставками медикаментов и расходных материалов, а также пообщался с пациентами.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Я посмотрел тяжелых пациентов, безусловно, не всех, в реанимации. Хочу сказать так: в реанимациях вакцинированных пациентов нет. Когда беседую с пациентами в отделении, с пациентами, которые могут говорить, в реанимациях, я задаю вполне резонный вопрос: что вас не повлекло к вакцинации? Вот это извечное «авось», которое звучало сегодня почти от всех пациентов, если меня не удручало, то, по крайней мере, говорит о том, что мы чрезмерно должны актуализировать вопрос осознанного прихода на вакцинацию. Пунктов вакцинации, с моей точки зрения, более чем достаточно. Все амбулаторные учреждения имеют пункты вакцинации, все стационарные учреждения имеют пункты вакцинации, во многих регионах открыты в территориальных центрах социального обслуживания. Регионы – наши коллеги вакцинируют на дому, особенно пожилое население. Торговые центры все открыты.