Каждая четвёртая тонна зерна заготовлена в Минской области. Копыль подводит итоги уборочной-2021

Новости Беларуси. Копыль готовится принять областной праздник тружеников села «Дaжынкi-2021». Фестиваль пройдет 25 сентября. Главная цель – подвести итоги жатвы. Традиционно наградят лучших хлеборобов со всех регионов области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Копыльский район к празднику подошел с весомым караваем. Аграрии 14 хозяйств намолотили почти 133 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность – 42 центнера с гектара. Есть и передовики. 70 экипажей намолотили более тысячи тонн зерна, а два – свыше 3 тысяч. Среди лучших по урожайности – сельхозпредприятие «Семежево». Здесь получили почти 55 центнеров с гектара. Также хорошо справились аграрии сельхозредприятий «Лесное», «Жилихово» и «Копыльское».

Виталий Ракевич, первый заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Завершили уборку согласно всем технологическим нормам в срок. Даже в этом году, как и ежегодно, помогали в уборке и нашему Воложинскому району – восемь экипажей. В целом по району работало 130 экипажей комбайнов, четыре хозяйства обеспечили прирост по валовому сбору и по урожайности к уровню прошлого года. Что касается в разрезе культур, то самая высокая урожайность в этом году получена на озимом ячмене.