Прямой эфир

Каждая четвёртая тонна зерна заготовлена в Минской области. Копыль подводит итоги уборочной-2021

20 сентября 2021 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Копыль готовится принять областной праздник тружеников села «Дaжынкi-2021». Фестиваль пройдет 25 сентября. Главная цель – подвести итоги жатвы. Традиционно наградят лучших хлеборобов со всех регионов области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждая четвёртая тонна зерна заготовлена в Минской области. Копыль подводит итоги уборочной-2021-1

Копыльский район к празднику подошел с весомым караваем. Аграрии 14 хозяйств намолотили почти 133 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность – 42 центнера с гектара. Есть и передовики. 70 экипажей намолотили более тысячи тонн зерна, а два – свыше 3 тысяч. Среди лучших по урожайности – сельхозпредприятие «Семежево». Здесь получили почти 55 центнеров с гектара. Также хорошо справились аграрии сельхозредприятий «Лесное», «Жилихово» и «Копыльское».

Каждая четвёртая тонна зерна заготовлена в Минской области. Копыль подводит итоги уборочной-2021-4

Виталий Ракевич, первый заместитель председателя Копыльского райисполкома:
Завершили уборку согласно всем технологическим нормам в срок. Даже в этом году, как и ежегодно, помогали в уборке и нашему Воложинскому району – восемь экипажей. В целом по району работало 130 экипажей комбайнов, четыре хозяйства обеспечили прирост по валовому сбору и по урожайности к уровню прошлого года. Что касается в разрезе культур, то самая высокая урожайность в этом году получена на озимом ячмене.

Каждая четвёртая тонна зерна заготовлена в Минской области. Копыль подводит итоги уборочной-2021-7

Минская область традиционно внесла весомый вклад в общереспубликанский каравай. Намолочено свыше миллиона 630 тысяч тонн зерна. Без учета кукурузы. Таким образом, каждая четвертая тонна произведена в Минской области. Кроме того, планируется дополнительно получить 400 тысяч тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность зерновых по области составила 35 центнеров с гектара.

# Сельское хозяйство # общество # Виталий Ракевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Посол Молдовы: всё оставляет очень хорошее впечатление, оттого что руководство Беларуси заботится о своих людях
20 сентября 2021 14:40

​Посол Молдовы: всё оставляет очень хорошее впечатление, оттого что руководство Беларуси заботится о своих людях

Налоги для бизнеса изменятся? Минфин с предпринимателями провели круглый стол
20 сентября 2021 14:30

Налоги для бизнеса изменятся? Минфин с предпринимателями провели круглый стол

В Минске начался отопительный сезон. Тепло появилось в социальных учреждениях
20 сентября 2021 14:14

В Минске начался отопительный сезон. Тепло появилось в социальных учреждениях