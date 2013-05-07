Новости Беларуси. Учащиеся Жодинского профессионального лицея победили в республиканском конкурсе мастерства. Второкурсник Александр Дунец стал лучшим токарем Беларуси. Второе и третье место также у учащихся этого заведения.

Все предпосылки стать лучшими есть и у будущих сварщиков. На базе Жодинского профессионального лицея открылся ресурсный центр. Он оснащен самым современным оборудованием. А желающих овладеть рабочими специальностями с каждым годом все больше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.